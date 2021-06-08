Если внезапно вы решите лечиться нетрадиционной медициной, подумайте, кому от этого станет лучше.

В лечебно-медицинском учреждении «Живое слово», казалось бы, ничего удивительного – частных клиник сейчас великое множество – платишь и поправляешь здоровье. Но вот чем лечат - «оздоровительными матрицами живого слова на аудиодисках» и «огненным полотном-оберегом и матрицей Живого слова - освящением родного пространства». И лечат, кстати – не насморк, а серьезные, даже смертельные болезни.

Как выяснили журналисты программы "Гроші", в медицинском учреждении "Живое слово" лечат почти любые болезни без медикаментов. За пол часа сеанса вам проведут диагностику и выпишут лечебную матрицу. А еще найдут болячки просто на вас посмотрев и залечив вас стихами.

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Как известно, народные целители могут вылечить почти все болезни. По крайней мере они так утверждают. Но к ним идут и просто поговорить, когда заболевание не требует срочного лечения. Но самое страшное к ним идут, когда болезнь действительно тяжелая.

"Люди на самом деле очень пугаются, когда слышат слово "гормон" и слово "пожизненно". Они пытаются ухватиться за любые соломинки", - отмечает кандидат медицинских наук, хирург-эндокринолог Иван Янчий.

Такие действия приводят украинцев и в медицинский центр "Живое слово", который, как утверждают там, "исцеляет любые болезни". А главный и единственный врач там - Александр Филатович.

Деньги для таких целителей важнее всего. За пол часа диагностики - 1400 гривень. И это не учитывая мантры, которые "обновят организм" авторства самого Филатовича - 250 грн.

Очереди к таким народным целителям впечатляют - только за три часа к "врачу" зашли до 10 человек, на которых псевдомедик заработал до 15 тысяч гривень.

Не удивительно, что Филатович с таким заработком любит элитные машины "Инфинити" (их у него три), имеет 4 квартиры в Киеве и 25 соток земли в Ивано-Франковской области.

Если внезапно вы решите лечиться нетрадиционной медициной, подумайте, кому от этого станет лучше.

"Мантры еще никому не помогли и не помогут. Выручают они только тех людей, которые сами себе придумали заболевания, а для всех остальных эти мантры - пустая трата времени и денег. Любую острую болезнь можно вылечить. Но, если острую болезнь перевести в хроническую (запустить ее, - ред.), то ты будешь мучиться с ней всю жизнь", - отмечает глава всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

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Автор: Виктория Гордиенко