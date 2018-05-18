Удар по целителям: Минздрав хочет отменить выдачу лицензий на занятие народной медициной

По словам Супрун, если этот закон примут, это не будет означать, что "целители" не смогут этим заниматься.

Министерство здравоохранения Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения от Минздрава на занятие народной медициной.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что до сих пор неизвестно, как можно обосновать с научной точки зрения методы народной медицины.

"Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в народных традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и эффективными для пациентов", - отметила она на своей странице в Facebook.

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Супрун подчеркнула, что если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, это не может признавать закон и государство.

"И в любом случае Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых невозможно гарантировать. Подготовленный законопроект предполагает отменить выдачу специального разрешения на занятие народной медициной (целительством). Также он запрещает рекламу народной медицины", - рассказала и.о. главы Минздрава.

По ее словам, если этот закон примут, это не будет означать, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако, продолжила она, их деятельность не будет признана законом как такая, что может помочь кому-то не болеть или вылечиться.

"Пациенты, которые будут обращаться к гомеопатам или знахарям, будут видеть, что их деятельность не подкреплена никакими государственными документами, а следовательно это не является местом, где оказывается медицинская помощь", - убеждена Супрун.

Напомним, о намерениях Министерства здравоохранения отозвать все разрешения для практики народной медицины стало известно в январе 2018 года.