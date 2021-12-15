Победителя акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" выбирали с помощью сервиса рандомизации.

На Закарпатье житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в общине в течение двух с половиной месяцев с целью поощрения к вакцинации от COVID-19.

Об этом УНИАН сообщил спикер Мукачевского городского совета Влад Микита.

По его словам, розыгрыш состоялся сегодня, 15 декабря. Победителем стал Андрей Марченко, который и получит внедорожник. Его выбирали с помощью сервиса рандомизации.

Также сегодня в Мукачево в рамках акции разыграли два телевизора, поскольку двое победителей первого этапа, который проходил несколькими неделями ранее, не подтвердили наличие необходимых документов.

"Победители акции в течение 10 дней должны посетить ЦПАП, предъявить паспорт или ID карту, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации. В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, он теряет право на получение приза, и с помощью электронного сервиса выбирается следующий победитель", - уточнил Микита.

По его словам, у мужчины, который выиграл внедорожник, документы уже проверены, он придерживался всех требований, в частности, вакцинировался во время действия акции, имеет декларацию с семейным врачом, все его данные есть в соответствующих базах.

Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены за средства городского бюджета.

"Всего за 2,5 месяца акции вакцинировались более 25 тысяч жителей нашей общины, они и приняли участие в акции", - отметил Микита.

Он также уточнил, что в целом в общине вакцинировано более 56 тысяч человек, то есть 60%.

Мукачевский городской совет транслировал объявление победителя в прямом эфире на своей странице в Facebook. На видео видно, что мужчина сначала даже не поверил в свою победу. "А это не развод?" - Растерянно спросил он.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево Закарпатской области с октября стартовала акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" среди вакцинированных против COVID-19 жителей. На ее проведение выделили 1,2 млн грн. Призовой фонд акции - автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.

Кроме того, в Украине с 19 декабря 2021 года все граждане, которые прошли полный курс вакцинации, смогут получить 1 000 грн. Эти деньги будут виртуальными и будут отображаться в приложении "Дия". Потратить их можно несколькими способами.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталия Петервари