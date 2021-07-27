По словам врачей Охматдета, трансплантации прошли успешно, без осложнений, почки заработали. Дети счастливы и здоровы.

Из столичного Охматдета выписали сразу троих детей, которым недавно пересадили почки. Счастливчиками стали 9-летние Даша из Белой Церкви и Давид из Ривного и 14-летняя Настя из Черкасской области.

Об этом сообщили на официальной странице больницы в Facebook.

"У детей были врожденные пороки развития почек в терминальной стадии. Все они жили два-три года в Охматдете, поскольку нуждались в гемодиализе", - рассказал хирург-трансплантолог больницы, доцент кафедры детской хирургии НМУ имени А. А. Богомольца Олег Годик, который, собственно, и делал вместе с командой больницы эту операцию.

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По его словам, одна из девушек ждала трансплантацию в Беларуси, но ей повезло получить новую почку именно в Украине.

Донором для Даши и Давида стал мужчина из Ривного, родственники которого, после его смерти дали согласие на изъятие органов. Для Насти почку привезли из Полтавы.

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) автоматически определила пары донор-реципиент. После дополнительных исследований пришло окончательное подтверждение иммунологической совместимости.

По словам Олег Годика, трансплантации прошли успешно, без осложнений, почки заработали. Дети счастливы и здоровы.

После пересадки почки пациенты в среднем две недели находятся в стационаре, затем еще две недели – на реабилитации дома. Потом – первый контрольный осмотр в больнице, после которого медики решают, сможет ли пациент вернуться к своей привычной жизни. То есть, в нашем случае, идти в школу, гулять с друзьями и так далее.

Поздравить детей и пожелать им здоровья пришли врачи, медицинские работники больницы, друзья, родители, а также представители Национальной полиции, потому что Давид мечтает стать в будущем именно полицейским.

Напомним, после принятия Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" развитие этой медицинской сферы заметно оживилось. Если в течение всего 2020 года в Украине было сделано 109 трансплантаций, то только за шесть месяцев 2021 года – 130.

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Автор: Виктория Гордиенко