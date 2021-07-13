9-летний мальчик находится в реанимации, в Киев его доставили вертолетом системы авиационной безопасности МВД.

Врачи "Охматдета" рассказали о состоянии мальчика, который 12 июля был ранен на Житомирщине. Ребенок получил тяжелые огнестрельные ранения. В Киев 9-летнего школьника доставили в медикаментозном сне, под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как сообщается в сюжете ТСН, ребенок уже в "Охматдете", сейчас мальчик проходит обследование и только после них станет известно, какой дальнейший план лечения выберут медики. Ребенок перенес дорогу хорошо, об этом рассказали врачи, которые ее сопровождали.

Специалисты "Охматдета" говорят, что должны не только спасти жизнь мальчика, но и уменьшить, насколько это возможно, вред для здоровья ребенка, учитывая те повреждения, которые уже есть.

"Серьезные повреждения позвоночника, которые необходимо дообследовать, чтобы наши нейрохирурги посмотрели, есть ли там какие-то повреждения спинного мозга. В зависимости от результатов дообследования разработаем план лечения, потому что случай сложный, нестандартный", - сообщил врач "Охматдета".

Также стало известно, что мальчик сейчас находится в реанимации, у него комплексное поражение органов, но больших подробностей врачи дать не могут. Родители не разрешили клинике давать СМИ подробные комментарии. С мальчиком сейчас находится его отец.

Читайте такжеВ Харьковской области во время ссоры в кафе одного человека подстрелили, а второго порезалиДля перелета мальчика ввели в медикаментозный сон, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его удалось транспортировать в Киев лишь когда врачи убедились, что он такую дорогу выдержит. В столице его уже ждала скорая помощь.

Вертолет с раненым мальчиком на борту приземлился в Киеве на спортивном стадионе неподалеку от больницы, этот вертолет полностью приспособлен к транспортировке тяжелых пациентов, добавляется в сюжете ТСН.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военнослужащий, который вероятно стал виновником огнестрельного ранения 9-летнего мальчика в Новоград-Волынском, на момент трагедии был пьяным. Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Полина Кузенко