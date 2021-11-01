Председатель Госпотребслужбы в столице рассказал, что сейчас город на пике заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 1 ноября, Киев вошел в "красную зону" жесткого карантина. Когда в столице может закончиться локдаун и быстро ли киевляне вернутся к жизни без карантинных правил и ограничений, рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

В эфире "Украина 24" Рубан отметил, что жесткий карантин в Киеве будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Сейчас Киев находится на пике заболеваемости, поэтому говорить о выходе города из "красной зоны" пока рано. Однако, если ситуация пойдет на спад, минимум через три недели локдаун в столице может закончиться.

"Как показывает практика, только трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы вскоре увидим стабилизацию ситуации", - рассказал Рубан.

Читайте такжеКак сгенерировать COVID-сертификат в "Действие": подробная инструкция с фотоБез вакцинации и соблюдения карантинных мер киевляне не смогут выйти из "красной зоны". Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 31 октября две дозы получили 7 449 818 человек. По официальным данным, население нашего государства составляет более 41 млн.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА– 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве назвали единственную постоянную причину, с которой нельзя вакцинироваться от COVID-19. Кроме этого, Рубан уже рассказал, когда ученики Киева вернутся за школьные парты.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко