Руководство Харькова инициировало проверку Минздрава в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1.

Об этом сообщил сайт горсовета со ссылкой на слова и.о. мэра Игоря Терехова.

Ранее в рамках превентивных мер по борьбе с распространением COVID-19, Терехов обратился в Минздрав с просьбой развернуть в городе мобильный госпиталь. Однако министр Максим Степанов отказал, заявив, что ситуация с коронавирусом в городе контролируема и есть регионы, в которых количество заболевших значительно выше.

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Однако, как отметил Терехов, Харьков нуждается в расширении койко-мест. В больницах, которые находятся в подчинении города и области, койко-места развернуты в максимальном объеме. В то же время в ведомственных больницах, к которым относится и железнодорожная, этот ресурс практически не использован.

«Когда создавалась сеть больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, львиную долю койко-мест отдали «Укрзалізниці». Но проблема в том, что они не хотят их разворачивать, потому что им это невыгодно. Поэтому я и попросил министра прислать сюда проверку, чтобы в итоге дополнительные койко-места в городе таки появились. Железнодорожная больница обязательно должна быть открыта для харьковчан», - заметил и.о. городского главы Харькова.

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Автор: Григорий Бондарь