Индия уже поставила в Украину полмиллиона доз вакцины от коронавируса.

Владелец компании Serum Institute of India Сайрус Пунавала заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину от коронавируса, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Читайте такжеВакцинуватися від COVID-19 можна без декларації з сімейним лікарем - ЛяшкоКак сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Пунавала, в частности, отметил, что Индия уже поставила в Украину полмиллиона доз вакцины от коронавируса.

«Я хочу поблагодарить Serum Institute и вас лично, ведь первые вакцины (CoviShield - УНИАН), которые получила Украина, были именно от вас», - сказал, в свою очередь, Зеленский.

Он предложил Сайрусу Пунавале изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать именно вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield из-за высокого внутреннего спроса. По контракту Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield. Ожидается только разрешение правительства Индии.

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Автор: Ирина Погорелая