По словам председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации, в Житомирской области и Киеве планируют завершить прививки вакциной CoviShield до конца текущей недели.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о необходимости решить вопрос дальнейшего обеспечения регионов вакцинами от COVID-19, иначе кампания по вакцинации остановится.

Читайте такжеУкраина предложила Израилю у себя испытать вакцину от COVID-19Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 14 апреля поздно вечером.

По словам Радуцкого, по прививке от коронавирусной болезни во всех регионах ситуация удовлетворительная.

"Киевская область даже перевыполнила план и дополнительно получила еще 5 тыс. доз CoviShield от Харьковской области. В Житомирской области и Киеве планируют завершить прививки этой вакциной до конца недели. Следовательно, нужно решать - как дальше обеспечить регионы вакцинами. Иначе кампания по вакцинации остановится", - заявил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. На первом этапе прививают медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз.

Прививки вакциной CoronaVac делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО-2021.

12 апреля Степанов сообщил, что CoronaVac начали доставлять в регионы.

В Украине с начала кампании по вакцинации против коронавируса привито 419 тыс. 297 человек.

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Автор: Константин Гончаров