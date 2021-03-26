Украинцы могут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
В НСЗУ напомнили, что с 1 апреля в Украине начнет действовать Программа медицинских гарантий - 2021".
"Правила доступа пациентов к бесплатным услугам не меняются. Нужна декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больнице, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ", - говорится в сообщении.
При этом, к ряду узкопрофильных медиков украинцы могут обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.
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В частности, в случае обращения к таким специалистам направление не требуется:
- гинекологу, в том числе детского и подросткового возраста;
- психиатру, в том числе детскому и подростковому;
- наркологу;
- стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру, в том числе и детскому;
- педиатру;
- врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Также в НСЗУ отметили, что экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации.
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