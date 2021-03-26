С 1 апреля в Украине начнет действовать "Программа медицинских гарантий-2021".

Украинцы могут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

В НСЗУ напомнили, что с 1 апреля в Украине начнет действовать Программа медицинских гарантий - 2021".

"Правила доступа пациентов к бесплатным услугам не меняются. Нужна декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больнице, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ", - говорится в сообщении.

При этом, к ряду узкопрофильных медиков украинцы могут обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.

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В частности, в случае обращения к таким специалистам направление не требуется:

гинекологу, в том числе детского и подросткового возраста;

психиатру, в том числе детскому и подростковому;

наркологу;

стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, в том числе и детскому;

педиатру;

врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Также в НСЗУ отметили, что экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации.

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Автор: Александр Топчий