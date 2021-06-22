По словам президента, в Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года, и по этому показателю наша страна занимает 115-е место в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский представил программу «Здоровая Украина», которая направлена ​​на все возрастные категории и группы нашего населения, для увеличения продолжительности жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина» в Киеве.

По словам главы государства, необходимо сделать правильные выводы и выйти из пандемии COVID-19 более сильными.

«Не ждать нового вызова, не ждать нового вируса, чтобы гадать о своем здоровье, иметь закаленную медицинскую систему и закаленную нацию. Для этого мы много месяцев вели масштабную работу и сегодня представляем первые результаты: мы начинаем общенациональную программу президента «Здоровая Украина». Она разработана многими специалистами: Офисом президента совместно с тремя министерствами: здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки и с многими экспертами различных отраслей», - сообщил Зеленский.

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Президент отметил, что программа направлена ​​на все возрастные категории и группы нашего населения, однако она направлена ​​на достижение одной главной цели, которая одним предложением звучит так: «Украинцы должны жить дольше».

«Всем нам следует осознать неутешительные цифры - в Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире, но самое страшное - не рейтинг, а то, что численность населения Украины уменьшается ежегодно», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что власть должна делать все, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше.

«Для этого как минимум здоровый и активный образ жизни должны быть популярными, должны быть в тренде, должны стать, если не национальной идеей, то, по крайней мере, неотъемлемой частью нашей ментальности», - сказал он.

Зеленский отметил, что все должно начинаться с детства, поэтому первая составляющая программы «Здоровая Украина» - это модель зрительной школы.

«Это 8 компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учащихся всех школ по всей территории нашей страны. В частности - это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания, популяризация спортивных секций и кружков, новые онлайн-приложения, которые дети и родители смогут использовать во время занятий», - добавил он.

Также президент подчеркнул важность профилактики заболеваний. «Причиной более 60% преждевременных смертей в Украине являются болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты. Их появлению, а также появлению многих других болезней способствуют различные факторы риска - это отсутствие физической активности, избыточный вес, курение, алкоголь и неправильное питание», - сказал Зеленский.

По его словам, образ жизни трети взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска.

«И к сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры - удобной, современной, бесплатной, и еще важнее - рядом с домом», - убеждает он.

Поэтому, как заверил глава государства, будут созданы «активные парки» и спортивные площадки по всей Украине.

«Это локации здоровой страны, цель которых очень простая - спорт для всех, спорт доступный, интересный для миллионов украинцев, это возможность без дорогостоящих тренажеров, без персонального тренера, когда и где тебе удобно», - добавил Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров