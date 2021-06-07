Более того, 10% украинцев уменьшили количество употребляемого алкоголя на фоне локдаунов.

Вопреки распространенному мифу, большинство украинцев (82%) не начали пить больше алкоголя из-за ряда локдаунов в стране, а 10% даже уменьшили количество потребления алкоголя за последний год.

Об этом говорится в социологическом исследовании «Алкоголь и локдаун: насколько больше украинцы стали пить» от Украинского института будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп", результаты которого представили на пресс-конференции УНИАН.

"82% всех украинцев ответили, что на фоне локдаунов не стали пить ни больше, ни меньше. Среди тех, кто стал больше пить – 6%, а меньше стали пить 10%", – сказал доктор социологических наук Александр Шульга.

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При этом увеличили количество потребляемого алкоголя во время пандемии 8% мужчин. Среди женщин такой ответ дали 4%.

В целом, 35% украинцев ответили, что не употребляют алкогольные напитки совсем, еще 22% делают это редко – несколько раз в год.

Также 22% употребляют алкоголь раз или два в месяц, а 12% – каждую неделю. Несколько раз в неделю или каждый день алкоголь пьют 9% опрошенных.

"При этом мужчины употребляют алкоголь чаще. Ответили, что никогда не пьют алкоголь, 26% мужчин и 43% женщин, то есть в полтора раза больше. И наоборот, часто или очень часто выпивают 17% мужчин и всего 2% женщин", – отметил Шульга.

Он добавил, что чаще пьют алкоголь представители молодежи. Среди старшего поколения около половины респондентов ответили, что не употребляют алкогольные напитки совсем, среди возрастной группы 35-44 года – не пьют более четверти.

Согласно опросу, не курят табачные изделия 68%. При этом не курят 80% респондентов-женщин и 50% мужчин.

Остальные 32% опрошенных употребляют табачные изделия: 18% – до пачки сигарет в день, 10% – до 7 сигарет в день или курят редко, 4 – более пачки в день.

При этом 38% мужчин ответили, что курят много или очень много, среди женщин таких только 9%.

Кроме того, 52% украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 26% – хорошее, 8% - отличное. Еще 14% считают свое здоровье плохим.

При этом среди мужчин 40% оценивают свое состояние здоровья как хорошее или отличное, а среди женщин – 29%.

Активно занимаются спортом (5 раз в неделю) 19% украинцев, еще 20% делают это очень редко, треть – никогда. При этом среди активных украинцев 68% подчеркнули, что пандемия и закрытие спортзалов не повлияли на их тренировки.

Среди причин отказа от спорта 48% называют нехватку времени, 26% - плохое состояние здоровья, еще 10% респондентам не нравятся физические нагрузки, а 3% считают занятия спортом слишком дорогим удовольствием.

Общенациональный опрос «Алкоголь и локдаун: насколько больше украинцы стали пить» проводился во всех регионах Украины среди 2400 респондентов методом личного интервью. Погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации "Барометр счастья в Украине", лишь каждый четвертый украинец (25%) доволен своей жизнью, почти столько же - недовольны качеством жизни в Украине.

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Автор: Анна Нагорная