Речь идет, среди прочего, и о продаже через интернет, а также доставке лекарств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств детям до 14 лет.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без него.

Закон, подписанный главой государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет, в том числе и о продаже через интернет, а также доставке лекарств.

Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст.

Читайте такжеНа Херсонщине школы трех общин не смогут принять учеников 1 сентября: известна причинаВ случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В Украине запретили продажу лекарств детям

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменения в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)" Верховная Рада приняла 15 июля.

Автор: Константин Гончаров