Средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 300 млн грн на создание современных центров скрининга новорожденных.

Как сообщает пресс-служба президента, принятие закона инициировал глава государства.

Закон «О внесении изменений в приложение № 3 в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине» № 1563-ІХ парламент принял 17 июня текущего года.

На сегодняшний день в Украине существует потребность во внедрении программы расширенного скрининга новорожденных с целью выявления у детей врожденных или наследственных заболеваний, которые поддаются коррекции на ранних стадиях. Ведь запоздалая диагностика, в частности, спинальной мышечной амиотрофии (СМА) является главной причиной генетически обусловленной смертности младенцев.

Читайте такжеУкраина лидирует по уровням материнской и младенческой смертности в Европе – ЮНИСЕФЗакон, который подписал президент, увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний, сообщили в пресс-службе.

По словам президента, планируется создать шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.

Предполагается, что новорожденных в Украине сканировать более чем на 20 орфанных метаболических заболеваний.

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Автор: Дмитрий Хилюк