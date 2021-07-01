Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 300 млн грн на создание современных центров скрининга новорожденных.
Как сообщает пресс-служба президента, принятие закона инициировал глава государства.
Закон «О внесении изменений в приложение № 3 в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине» № 1563-ІХ парламент принял 17 июня текущего года.
На сегодняшний день в Украине существует потребность во внедрении программы расширенного скрининга новорожденных с целью выявления у детей врожденных или наследственных заболеваний, которые поддаются коррекции на ранних стадиях. Ведь запоздалая диагностика, в частности, спинальной мышечной амиотрофии (СМА) является главной причиной генетически обусловленной смертности младенцев.
Читайте такжеУкраина лидирует по уровням материнской и младенческой смертности в Европе – ЮНИСЕФЗакон, который подписал президент, увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомну диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний, сообщили в пресс-службе.
По словам президента, планируется создать шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.
Предполагается, что новорожденных в Украине сканировать более чем на 20 орфанных метаболических заболеваний.
Вас также могут заинтересовать новости
- В НСЗУ назвали новые тарифы на роды и лечение новорожденных
- Минздрав предлагает расширить Национальный перечень основных лекарств
- Ляшко анонсировал открытие в Украине пяти центров диагностики болезней у новорожденных
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram