Соответствующий закон парламент принял 4 ноября.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, 5 ноября соответствующий закон №5460 был направлен президенту, в тот же день документ "возвращен с подписью от президента".

4 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установку кислородных станций.

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Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко