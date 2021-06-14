Препараты инсулина существуют уже целый век и с каждым годом совершенствуются, однако вокруг них до сих пор циркулирует множество странных мифов. Именно они чаще всего становятся препятствием для начала лечения, способного существенно улучшить состояние пациентов с сахарным диабетом.
Врач-эндокринолог Лариса Нифонтова, рассказала OBOZREVATEL, какие мифы чаще всего пугают пациентов, и развенчала самые популярные из них.
- Миф 1: назначение инсулина говорит об ухудшении состояния
Это одна из самых популярных выдумок. На самом деле назначение инсулинотерапии является прогнозируемым моментом в жизни каждого пациента с сахарным диабетом.
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Так, в случае сахарного диабета І типа такое лечение назначается сразу после диагностирования заболевания. Во время сахарного диабета II типа необходимость его начала наступает через 5-15 лет (у каждого пациента индивидуально), когда сахароснижающие препараты перестают действовать достаточно эффективно.
- Миф 2: прием инсулина чреват ожирением
Такое последствие возможно, но только если пациент употребляет инсулин, который ему не подходит, или же регулярно нарушает схему применения препарата. В таких случаях у него часто возникает гипогликемия, что влечет за собой чувство голода, и человек переедает и полнеет.
Если же брать правильно подобранный инсулин и придерживаться назначений врача, скачков сахара происходить не будет, а значит, вес останется в норме.
- Миф 3: инсулин как наркотик ─ вызывает зависимость
Инсулин не вызывает привыкания, как многие боятся. Пациенты с сахарным диабетом употребляют инсулин регулярно лишь потому, что он помогает им чувствовать себя хорошо и вести полноценный образ жизни. Этот препарат обеспечивает организм энергией.
Для некоторых пациентов инсулинотерапия если и является частью назначенного плана лечения, то отменяется сразу после выздоровления, не приводя к синдрому отмены.
Миф 4: прием инсулина чреват тяжелыми осложнениями
Своевременное начало инсулинотерапии, наоборот, помогает избежать осложнений, в частности инсультов, инфарктов, нейропатии и тому подобное.
Миф 5: во время инсулинотерапии невозможно вести привычный образ жизни
Современные инсулины позволяют подстроить схему лечения под образ жизни пациента, поэтому никаких неудобств необходимость введения препарата не вызывает. К тому же инсулинотерапия позволяет пациентам с сахарным диабетом позволить себе многие вещи, которые до того находились в списке табу.
"На самом деле это далеко не все мифы, которые отпугивают пациентов. Некоторые, например, боятся, что это болезненные уколы, хотя инсулин вводится специальной шприц-ручкой с крошечной иголочкой, благодаря чему инъекция вообще не ощущается. Другие опасаются, что с началом инсулинотерапии "откажет" поджелудочная, а это совсем не так: функцию секреции инсулина в случае диабета она и так не выполняет, а на выработке ею ферментов, участвующих в пищеварении, прием инсулина абсолютно не влияет. А вообще, хотелось бы посоветовать пациентам из всех вопросов, сомнений и опасений обращаться к врачу, а не искать сомнительные ответы на форумах или у соседей-знакомых, поскольку это не только зря потерянное время, но и утраченные месяцы и годы хорошего самочувствия", – отмечает Лариса Нифонтова.
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