Говорят, что один в поле не воин. Правильно говорят. Для того чтоб каждый человек с диабетом мог найти свой круг общения, где поддержат, подбодрят и дадут совет, ежегодно 14 ноября проводят Всемирный день борьбы с диабетом. Нынешняя пандемия внесла свои коррективы, но мероприятия не потеряли своей миссии. Участники слушали истории друзей и рассказывали свои, спрашивали о наболевшем и находили ответы, учились и ... гуляли на свежем воздухе. И доказывали миру: с диабетом можно жить полной жизнью!

В 2020 году Всемирный день борьбы с диабетом перешел в режим онлайн: встречи, лекции, мастер-классы и конкурсы. Поэтому, как никогда, важно выходить наружу в реальный мир. Хорошей мотивацией провести время на свежем воздухе стал международный марафон Global diabetes walk – Всемирный марш против диабета (детали по ссылке https://diabet.org.ua/den-borotby-z-diabetom/). Его участники со всего мира ходили пешком по улицам родных городов, ведь прогулки – еще один действенный способ борьбы с диабетом. В ноябре этого года «диа-волкеры» прошли сотни километров, и поняли: мама была права, гулять на улице полезно! Кстати, до конца ноября еще можно присоединиться к диа-прогулке: нужно пройти минимум 2020 шагов, сфотографироваться и выложить фото в любой социальной сети с хэштегом #UAdiawalk.

Диа-блогерка Марина Янкив, очаровательная одесситка, которая живет с диабетом уже около 25 лет, считает, что для участия в марафоне самое главное – внимательно следить за организмом, чтобы не переусердствовать. «Это хорошая идея в условиях компенсации. Если человек будет без суточного мониторинга, слишком активные физические нагрузки могут привести к незаметной гипогликемии, – объясняет Марина и добавляет: а если человек с диабетом ответственный и контролирует свое заболевание, то ходьба – это очень полезно».

Чтобы почувствовать атмосферу марафона, находите фото с хэштегом #Uadiawalk в социальных сетях и публикуйте свои фото до конца ноября.

Пока мы гуляли, Международная Диабетическая Ассоциация Украины (МДАУ) провела содержательные и насыщенные видеоконференции. Врачи, ученые и чиновники говорили об осложнениях и профилактике диабета, инсулинотерапии и поднимали многие другие важные вопросы. По инициативе МДАУ в агентстве «Укринформ» состоялась онлайн-конференция, тематически объединена с лозунгом мировых мероприятий «Медсестра и диабет».

Киевский благотворительный фонд «Диабетик» в этом году не смог провести свое традиционное мероприятие для молодежи «ДиаСфера», но онлайн-формат оказался не мене эффективным, чтобы обсудить важные вопросы о жизни с диабетом в условиях пандемии COVID-19. На мероприятии фонда «Диабетик» говорили о том, как люди с диабетом переносят коронавирусную инфекцию, как сохранить психическое здоровье в условиях изоляции и станет ли сахарный диабет излечимым.

О том, как подружиться со своим диабетом, говорили и на форуме «Жить с диа», который организовывала харьковская общественная организация «Диа-Дзен».

«Целью форума было дать максимум полезной экспертной информации людям, живущим с диабетом, и их родственникам, – объясняет Юлия Куклина, соучредитель организации «Диа-Дзен». – Для нас это важно, потому что диабет – это и социальное заболевание, ведь человеку нужно менять образ жизни. С другой стороны, сейчас, во время эпидемии, доступ к квалифицированной медицинской помощи весьма затруднен. Впрочем, как и к юридической. Поэтому одна из наших виртуальных комнат так и называлась «Защита прав пациентов». Мы пригласили специалистов из НСЗУ, юристов, депутата Харьковского областного совета, которые рассказали нам важные детали о защите прав людей с диабетом».

Юлия считает, что важной частью форума был личный опыт гостей: «Например, у нас был блогер Дмитрий Иванов, он рассказал нам о новейших диа-гаджетах. Многие люди в Украине ими пользуются, но врачи в них рассказать не могут, потому что приборы у нас в стране не сертифицированы. Другая участница форума рассказала о том, как она преодолела свой стыд диабета. Она долго скрывала диагноз, поэтому не могла достичь компенсации, ведь на работе, в школе, гуляя с друзьями, не могла ни измерить сахар, ни ввести инсулин».

Юлия Куклина рассказывает, что хотя цель форума – дать возможность пообщаться непосредственно со спикером, для тех, кто не смог присоединиться по техническим причинам, доступна запись.

«На самом форуме было около 200 человек, но мы думаем, что видео сможет охватить около тысячи», – заверила она. С материалами форума можно ознакомиться на Facebook-странице организации https://www.facebook.com/diadzen/.

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Автор: УНИАН