По словам Федорова, планируется, что украинцы будут иметь два сертификата — внутренний и международный.

Запуск электронных сертификатов вакцинации от COVID-19 с информацией о том, вакцинирован ли человек и когда, запланирован с 1 июля этого года, сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телепередачи «Сніданок з 1+1».

Читайте также"Паспорт вакцинации – это несложно": Шмыгаль рассказал, когда его могут ввести в Украине

«Мы разрабатываем, работаем с Минздравом над этим и с 1 июля планируем запускать этот проект», - сказал он.

По словам Федорова, планируется, что украинцы будут иметь два сертификата — внутренний и международный.

Вице-премьер подчеркнул, что международному сертификату отдается приоритет и он разрабатывается на основе опыта других стран.

Ковидные сертификаты в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в мае министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до 1 июля в Украине могут ввести ковидные сертификаты.

29 марта президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине "паспортов вакцинации", в которых будут данные о прививке от COVID-19.

В тот же день министр здравоохранения Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев уже на финальной стадии разработки.

В ЕС разрабатывают цифровые "зеленые сертификаты" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будет указана фамилия и имя человека, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец