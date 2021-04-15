На предприятии говорят, что у них достаточно ресурсов для помощи COVID-больницам.

Меткомбинат "Запорожсталь" передал 126 тонн кислорода в больницы Запорожской и Хмельницкой областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор предприятия Александр Мироненко.

На очереди - передача кислорода в больницы в Синельниково, Южноукраинске Николаевской области и Виннице.

Читайте также"Метинвест" поставил новую партию кислорода COVID-больницам МариуполяПо словам Мироненко, ресурсов "Запорожстали" достаточно, чтобы помочь больницам, в которых борются с последствиями пандемии.

Ранее Минздрав Украины сертифицировал кислород "Запорожстали" в качестве лекарственного средства для медицинского применения.

Первые две тонны жидкого медицинского кислорода "Запорожстали" в начале апреля были отправлены в городские больницы Запорожья.

Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко подчеркнул, что медицинский кислород больницам передают бесплатно.

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Автор: Григорий Бондарь