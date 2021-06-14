В Украине за минувшие сутки выявили 420 новых случаев COVID-19. Среди них - 32 ребенка и 2 медработника. Также 3 328 пациентов выздоровели, а 13 - умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 464 человека.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он самый низкий за последний год.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 223 978 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 692 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 130 665 — выздоровели.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 17 856 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 11 638, методом ИФА — 1 589. Также сделали 4 629 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 10,5 миллиона ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса: что известно
За сутки 13 июня 22 219 человек привито от COVID-19. Одну дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы - 1 892 человека.
В течение суток работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов прививки.
По состоянию на 14 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу – 1 479 701 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 238 798 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 718 499 прививок.
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