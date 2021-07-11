Больше всего случаев 10 июля подтвердили в Киеве.

За минувшие сутки, 10 июля, в Украине зафиксировали 290 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 23 ребенка и 7 медработников. Пятеро больных умерли.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава.

Сообщается, что в течение суток госпитализированы 374 пациента с коронавирусом. В то же время, 374 больных выздоровели. Проведено 25 356 тестирований.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

За все время пандемии в Украине было выявлено 2 241 043 случая коронавируса. 2 177 293 больных выздоровели от COVID, 52 597 пациентов умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров