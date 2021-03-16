С начала кампании привито 62083 украинца.

За сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 8 тыс. 928 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

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За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), наименьшее - в Житомирской (130).

За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 тыс. 644 прививки), наименьшее – в Черниговской (1 тыс. 226 прививок).

С начала кампании привито 62083 человека, из них получили 1 дозу – 62 тыс. 083 лица.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

С начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине было утилизировано 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) из 500 тысяч, которые завезли в страну.

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Автор: Наталья Ничишина