По данным оккупационной администрации, 286 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - ввезены из-за границы.

В оккупированном Крыму за сутки подтверждено 368 случаев коронавирусной болезни – это новый антирекорд за весь период пандемии.

Об этом сообщает подконтрольное РФ агентство «Крыминформ», ссылаясь на «главу Крыма» Сергея Аксенова.

Так, 286 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев ввезены из-за границы.

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Всего за сутки в Крыму было обследовано 5 675 человек, выписаны 153 пациента.

Предыдущий антирекорд заболеваемости был зафиксирован в Крыму 13 января, тогда сообщалось о 365 случаях.

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Автор: Дмитрий Захаров