За пять лет меткомбинат имени Ильича передал больницам Мариуполя более 400 тыс кубометров кислорода.

С 2016 года городские больницы города Мариуполя получили от меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" более 400 тысяч кубометров кислорода. Сумма инвестиций в систему здравоохранения города за этот период составила 17,8 млн грн.

Так, в 2016 году больницам для оказания неотложной помощи и реанимационных действий предоставили 50 тысяч кубометров кислорода, в 2017 году – 51 тыс., в 2018 году – 52,5 тыс. кубометров, в 2019 году – 53 тысячи кубометров.

"Мы помогаем медработникам спасать жизни мариупольцев. Это наша принципиальная позиция – постоянная и безвозмездная помощь городской системе здравоохранения", – заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса и роста больных, которые нуждаются в стационарном лечении и применении кислородотерапии, значительно увеличились и поставки газа – за год меткомбинатом больницам было передано 206 тысяч кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн. В том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных COVID-19.

Сообщается, что в необходимом объеме кислород передается городским больницам №№ 1, 4, 5, 9, перинатальному центру, больнице скорой медицинской помощи, медицинскому объединению здоровья ребенка и женщины, мариупольскому онкологическому диспансеру и областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе.

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Автор: УНИАН