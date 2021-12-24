Недуг подхватили дети преимущественно младших классов.

Из-за вспышки ветряной оспы одну из школ города Заставна Черновицкой области отправили на карантин. Ученики неделю будут находиться на дистанционном обучении - с 24 декабря по 31 декабря, а затем начнутся каникулы.

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Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба Заставнивской мэрии.

По словам городского головы Василия Радыша, по состоянию на 23 декабря в школе ветряную оспу обнаружили примерно у 30 детей, пишет "АСС". Недуг подхватили дети преимущественно младших классов. Мэр города добавил, что после недели дистанционного обучения в школе будут каникулы и таким образом удастся выдержать 21 карантинный день.

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