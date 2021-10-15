Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" повысил уровень качества оказания медуслуг в стране.

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день анестезиолога. Это профессиональный праздник врачей, которые гарантируют безопасность пациента и от решения которых иногда зависит жизнь человека. Особенно это стало понятно в условиях пандемии COVID-19.

Фонд Рината Ахметова уже более 15 лет системно и масштабно поддерживает украинскую медицину.

По словам Ирины Блажан, главного директора программ Фонда, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" – части программы "Ринат Ахметов – Cпасение жизней".

– Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием. В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Всего помощь Фонда получили свыше 500 медучреждений по всей стране, – рассказала Ирина Блажан.

Она подчеркнула, что масштабы этой помощи беспрецедентны, а проект "Борьба с COVID-19 в Украине" повысил уровень качества оказания медуслуг в стране. Кроме такого, в рамках этого проекта, Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест построят на территории Авдеевской центральной городской больницы кислородную станцию, которая обеспечит бесперебойную поставку жизненно необходимого газа к 81 точке в разных отделениях больницы. Обслуживание станции сможет осуществлять один специалист, заправка кислородом будет происходить на месте. Таким образом, Авдеевская больница получит полностью автоматизированную систему кислородоснабжения.

Специально для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких, и всех, кто интересуется этой темой, Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и Ассоциацией анестезиологов Украины создали сериал "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких". Этот обзорный сериал в формате мини-интервью объясняет, как работают аппараты ИВЛ, рассказывает о функционале современных моделей этого оборудования, дает представление о том, что чувствует человек, когда его подключают к аппарату, что и для чего при этом делают с пациентом врачи.

– Благодаря сериалу врачу не нужно изучать многотомные инструкции примерно на 800 страницах, можно посмотреть 15-минутный профессионально снятый фильм об этом с участием эксперта – врача-анестезиолога. Это позволяет гораздо проще освоить новую аппаратуру, – рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Сериал о работе аппаратов ИВЛ посмотрели больше 185 000 раз.

Более того, Фонд совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели три онлайн-конференции для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это был трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ. Конференции посмотрели более 3000 врачей со всей Украины.

Автор: Иван Бойко