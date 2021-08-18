Врачи рекомендуют не чесать место укуса, так как это может привести к еще большему отеку.

Жители Закарпатья массово жалуются на непонятные симптомы на теле, в частности, после отдыха на озере в Дедове (Дийда) на Береговщине.

Люди публикуют фотографии, на которых заметно, что на теле начали появляться покраснения и мелкие укусы. Пострадавшие жалуются, что тело сильно чешется, но отмечают, что это укусы не комаров.

Скорее всего, что закарпатцы почувствовали на себе вторжение американского насекомого-кровопийцы, на которое уже жаловались в соседних Словакии и Румынии.

Читайте такжеНазваны топ-6 народных средств, чтобы избавиться от зуда после укусов комаров

Это Corythucha ciliata - платановый клоп-кружевница, инвазивный вид из Северной Америки. Он быстро распространился в Европе, в частности в Италии, еще с 1960 года, когда впервые был зафиксирован. Некоторые люди переживают после укусов этих насекомых побочные реакции, например, дерматоз.

Ученые из Румынии утверждают, что этих насекомых нельзя уничтожить обычными химическими веществами, которыми истребляют комаров, поскольку они имеют сильный иммунитет.

Адриан Руйканеску, научный сотрудник Института биологических исследований в Клуже, утверждает, что эти насекомые так сильно размножились, потому что у них нет естественных врагов.

"В собственной экосистеме они эволюционировали вместе с другими насекомыми, а также бактериями и вирусами, которые контролируют и удерживают эти популяции в пределах нормы. В новых районах у этих насекомых нет собственных врагов, поэтому популяция не держится под контролем. В общем, природа регулирует эти вещи, но медленно. Поэтому единственный выход - это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые будут использовать этих клопов в качестве пищи", - говорит румынский биолог, пишет Mukachevo.net.

Что делать после укусов насекомых: советы медиков

Врачи рекомендуют при укусах насекомых не чесать место укуса, так как это может привести к еще большему отеку и возможности бактерий повредить кожу еще больше.

Чтобы уменьшить зуд и не допустить инфицирования следует:

промыть место укуса водой с мылом;

применить противозудные кремы - согласно инструкции;

принять антигистаминные лекарства.

Также медики советуют приложить лед через ткань на участок укуса на 5-10 минут, чтобы уменьшить отек и зуд, или развести водой 1 чайную ложку соды, чтобы образовалась паста и приложить на 10 минут к месту укуса, после чего смыть.

Если укусов много по всему телу, рекомендуется принять не горячий душ.

Ранее УНИАН писал, что украинцев предупреждают о ядовитых пауках с четырьмя челюстями. Эти существа прыгают на людей и очень больно кусаются. Опасное создание заметили на Харьковщине, раньше их видели во многих других областях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко