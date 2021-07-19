При подозрении на то, что малыш проглотил посторонний предмет, нужно сразу обращаться в больницу.

Дети до трех лет чаще всего глотают предметы, которые выглядят привлекательно и ярко - их хочется пробовать на ощупь и вкус.

Об этом рассказала врач-эндоскопист Дарья Вороняк, говорится в сюжете ТСН.

"Чаще всего это - копейки и батарейки. Но год на год не приходится. В этом году очень много магнитов. Также снимают с волос и глотают украшения, крестики с шеи", - рассказала врач.

Она объяснила, что магниты из игрушек очень похожи на конфеты - маленькие, их легко проглотить. Основная опасность в том, что родители не замечают, что именно глотают дети.

"Они [магниты] хотя и маленькие, но за счет того, что в их составе есть редкоземельный металл Н1 - способностью притягиваться друг к другу в 20 раз больше, чем у обычных магнитов. Когда ребенок их глотает, они застревают на разных уровнях желудочно-кишечного тракта и симптомы проявляются не сразу", - отмечает специалист.

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Первые симптомы после глотания магнита могут возникнуть через 3-5 дней.

"Если магниты находятся в пределах досягаемости эндоскопа, врачи могут с помощью инструментов разъединить и удалить их. В противном случае работают хирурги, которые уже через разрез будут искать посторонние предметы. Бывают случаи, что необходимо даже удалить участок кишки", - поясняет врач.

Условно предметы, которые глотают дети, делят на безопасные и опасные. К первым относятся монеты или элементы декора без острых краев. Они могут выйти из тела естественным путем.

"Но иногда, во время попадания в желудок, оно (инородное тело - ред.) может вызвать боль в животе, рвота. Ребенок беспокойный. Тогда это тело также нужно доставать", - отметила эксперт.

В случае глотания ребенком инородного предмета врач советует не пытаться достать его. Надо срочно ехать в больницу.

"Если это монета - здесь немножко проще. Не нужно паниковать. Необходимо привезти ребенка к врачу, проконтролировать, чтобы ребенку сделали снимок от нижней челюсти и до органов малого таза. По дороге в больницу ребенка не кормить и не поить. Потому что это откладывает время, когда врачи могут взять ребенка в наркоз и безопасно изъять инородное тело", - резюмировала она.

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Автор: Юрий Годован