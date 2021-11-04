Не стоит забывать об использовании масок и соблюдении дистанции, подчеркнул главный санитарный врач.

В Украине вакцинация от коронавируса – это единственный выход для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Все больше областей заходят в "красную зону"... Вакцинация остается тем медицинским мероприятием, который позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку сейчас мы видим в рамках нашей статистики, почти 98-99 процентов людей, которые находятся на койках интенсивной терапии в инфекционных отделениях, – невакцинированные люди", – сказал чиновник.

Читайте такжеОбязательная вакцинация: в Минздраве уточнили, кого с понедельника отстранят от работыПо его словам, "поэтому вакцинация является и будет оставаться именно медицинским вмешательством, которое позволяет уменьшить нагрузку на систему здравоохранения".

"Тем не менее, не следует забывать об использовании масок, соблюдении дистанции и других профилактических мероприятий, которые регламентированы и точно так же действуют именно против штамма "Дельта", которым вызвана текущая вспышка", – подчеркнул Кузин.

Напомним, в Украине за сутки, 3 ноября, прививки от COVID-19 получили почти 300 тыс. человек.

От начала вакцинальной кампании в Украине привиты 10 млн 895 тыс. 720 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 682 тыс. 891 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталья Хаджи