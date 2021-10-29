Медик объяснил, почему после вакцинации у людей обнаруживают коронавирус.

После вакцинации от коронавируса COVID-19 нужно соблюдать социальную дистанцию, поскольку прививка не защищает от заражения.

Вакцинация влияет на ход коронавируса, направлена на то, чтобы он был менее тяжелым, поделился врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас очень много вопросов о том, почему после прохождения вакцинации подтверждается наличие коронавируса.

"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, А я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковидом, но это не является последствием вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию...", – добавил медик.

Читайте такжеВрач предупредил, каким городам Украины из-за COVID-19 скоро грозит коллапсРанее стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.

В частности, в определенных случаях людям с диагнозом тромбоз с тромбоцитопенией нельзя прививаться препаратами на векторной основе, например, вакциной АstraZeneca.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В нашем государстве полностью вакцинированы 7 217 383 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк