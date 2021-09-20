Медик отметила, что на сегодня не известно, сколько времени и на каком уровне сохраняются антитела против коронавируса у тех, кто переболел, и тех, кто получил прививку.

Те, кто переболели COVID-19, а позже сделали прививку, могут иметь лучшую иммунную защиту от нового заражения, ведь благодаря вакцинации они получают дополнительные антитела.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко.

"Сказать о "пуленепробиваемом" иммунитете у тех, кто переболел, а затем привился, я не могу. Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах", – заметила она.

Так врач прокомментировала данные научных исследований, опубликованные в статье в журнале Science под названием "Гибридный иммунитет". Авторы публикации заявили, что у людей, перенесших коронавирус, развивается сильный иммунный ответ на вакцины.

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Бондаренко отметила, что действительно "синергетический эффект" от заболевания и прививки может существовать.

"Я допускаю, что такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту", – заметила она.

Вместе с тем врач подчеркнула, что из-за новизны вируса сегодня в мире недостает научных исследований, которые бы могли ответить на главный вопрос – сколько времени и на каком уровне сохраняются антитела против коронавируса у тех, кто переболел, и тех, кто получил прививку.

"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", – сказала она.

Вместе с тем Бондаренко заверила, что в любом случае прививка дает дополнительную защиту от вируса.

"Мы знаем, что антитела со временем выводятся. Поэтому те, кто переболели, все равно прививаются. Когда человек прививается, он получает дополнительные антитела", – подчеркнула она.

Как писал УНИАН, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались 36 029 людей. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 456 848 прививок.

Вакцинация в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко