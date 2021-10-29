Врач отметил, что при этом большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились.

Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.

Об этом сообщил Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца, передает Коронавирус_инфо.

"Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — отметил Дубров.

Врач отметил, что при этом большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились — это кашель, повышенная температура, мышечная боль, затрудненное дыхание, усталость.

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"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - подчеркнул Дубров.

Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально за несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая