Медик указал, что болеть стали чаще молодые украинцы.

Коронавирусом все чаще болеют молодые украинцы. Первые симптомы заболевания также изменились.

Об этом сообщает ТСН.

По словам главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, чаще стали болеть COVID-19 в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста.

"Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот, например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - рассказал врач.

Читайте такжеЛяшко прокомментировал введение локдауна в Украине в ноябреПри этом он отметил, что потеря обоняния и вкуса у пациентов встречается реже, но украинцы стали чаще жаловаться на расстройства ЖКТ.

"Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого раньше не наблюдалось так часто. Также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких", - подытожил Федоренко.

Также он отметил, что большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких.

Как ранее сообщал УНИАН, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк рассказала, что Украине грозит ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Будут тяжело болеть люди, которым свыше 65 лет, поскольку среди этой возрастной группе в нашей стране меньше всего вакцинированных.

Автор: Анастасия Горбачева