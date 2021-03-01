Стоит обеспокоиться, если кашель стал главным симптомом болезни.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о признаках, которые позволяют заподозрить развитие воспаления легких.

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Так, стоит обеспокоиться, если кашель стал главным симптомом болезни.

Следующий признак - ухудшение после улучшения или любая "простудная болезнь", длящаяся более 7 дней.

Заподозрить воспаление легких может человек, у которого не получается глубоко вдохнуть - такая попытка приводит к приступу кашля.

Также к подобным признакам относится выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышка при невысокой температуре тела.

При высокой же температуре совсем не помогают парацетамол или ибупрофен.

"Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью", - подчеркнул врач.

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Автор: УНИАН