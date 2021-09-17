В случае ухудшения эпидемической ситуации и изменения карантинной зоны региона Киев полностью готов к продолжению очного образовательного процесса.

Во всех коммунальных школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.

По его словам, лидерами вакцинации педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более 85%.

"Конечно, мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году. Даже в случае ухудшения эпидемической ситуации и изменения карантинной зоны региона мы полностью готовы к продолжению очного образовательного процесса", - подчеркнул Мондриевский.

Он добавил, что тенденции к ускорению распространения заболеваемости в учебных заведениях города пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, среди учеников - 0,004%.

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В КГГА напомнили, что согласно решению правительства, в случае перехода к желтому, оранжевому или красному карантинному уровню эпидемической безопасности, для работы учебного заведения офлайн нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 426 человек, 2 больных умерли.

Всего в столице зарегистрировано всего 229 тыс. 502 подтвержденных случая заболевания на коронавірусну болезнь, случаев выздоровления - 219 тыс. 011, летальных - 5 тыс. 325.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Инна Андалицкая