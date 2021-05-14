Сегодня на Львовщине стартует проект "Стоп меланома".

На Львовщине с начала 2021 года обнаружили 130 случаев меланомы кожи.

Об этом сообщила во брифинге эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по дерматовенерологии Арина Сизон.

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14 мая на Львовщине стартует проект "Стоп меланома". В течение недели жители области могут бесплатно обследовать новообразования на коже. Обследование будут проводить во всех дерматологических учреждениях Львова.

Справка УНИАН. Меланома - злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов (пигментные клетки, продуцирующие меланины). Опухоль преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальной областях) и тому подобное.

Меланома распространяется через лимфу и кровь почти во все органы.

Ранние признаки заболевания можно обнаружить по правилу АККОРД:

А - асимметрия - условно проведенная ось через родинку разделяет ее на две неравные половины,

К — край — неровный, рваный или размытый край родинки,

К - кровоточивость,

О — окрас – вкрапления, гранулы или прожилки серого, черного, розового цветов,

Р — размер – чем больше размер родинки, тем выше риск ее перерождения, хотя маленький размер также не исключает возможности развития опухоли,

Д - динамика - увеличение размера, толщины, изменения цвета, кровоточивость, корочки на поверхности.

В течение акции "Стоп меланома" за 12 лет обследовали около 500 тысяч населения Украины, выявили 1500 случаев меланомы и 4500 раков кожи.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется примерно 48 000 смертей, связанных с меланомой.

Меланома: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко