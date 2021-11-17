Решение приняли 15 ноября.

Новые карантинные правил введут во Львовской области уже с понедельника, 22 ноября. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение частично ослабить ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

С 22 ноября дети вернутся в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников отстранят от работы.

При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

справка о выздоровлении

Читайте такжеУкраину охватил штамм "Дельта": ученые обнаружили 11 вариантов вируса"Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 ноября в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины от COVID-19 9 млн 068 тыс. 241 человек.

На 17 ноября по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет. 40-процентную отметку пересекли 8 областей и город Киев. В Киеве 50% жителей завершили курс вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева