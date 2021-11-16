Сейчас дополнительный риск для Украины составляет ситуация в Европе, где после стабилизации наблюдается повторный рост заболеваемости COVID-19.

Все регионы могут выйти из "красного" уровня эпидопасности примерно в январе 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Текущая волна может быть длиннее, чем предыдущая весенняя волна. Если мерить от начала первого вхождения региона в "красный" уровень к моменту выхода последнего региона, то предыдущая весенняя волна длилась 72 дня, а эта волна, мы ожидаем, что будет длиться дольше", - сказал эксперт.

Ганиченко напомнил, что в рамках текущей волны первый регион зашел в "красный" уровень 15 октября, а затем "красные" регионы могут еще быть и в начале 2022 года.

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"Пока прогноз остается такой же, как мы озвучили несколько недель назад, о том, что все регионы могут выйти из "красного" уровня примерно в январе 2022 года. Это означает, что не стоит ожидать выход всех регионов в рамках текущего года", - отметил он.

По словам эксперта, дополнительный риск для Украины несет ситуация в Европе, где после стабилизации наблюдается повторный рост заболеваемости.

"Для Украины это несет очень простое сообщение о том, что возможны повторные вспышки в рамках текущей волны", - добавил Ганиченко.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В то же время установлен антирекорд по количеству летальных исходов - 838.

Госпитализированы за сутки 2 тыс. 264 ковид-инфицированных.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине уже прививали 12 331 552 человека. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи