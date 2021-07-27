Состояние пострадавших – средней тяжести.

Во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали двоих детей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Согласно информации, 26 июля в 12:28 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы поступила девочка, 2011 года рождения, жительница с. Верхняя Яблонька Самборского района, с диагнозом – укус змеи в голеностопный сустав левой ноги. Состояние потерпевшей – средней тяжести.

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Отмечается, что в этот же день в 19:30 ГСЧС проинформировали о госпитализации в приемное отделение Яворовской центральной районной больницы парня, 2005 года рождения, жителя с. Рогозно Яворовского района, с диагнозом – укус змеи пальца правой стопы. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в Минздраве рассказали о действиях, если вас укусила змея.

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Автор: Светлана Макринская