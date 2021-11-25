"Красный" уровень эпидопасности решили удерживать до более стабильной ситуации с коронавирусом.

Львовская область, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, пока не будет выходить из "красной" зоны эпидопасности.

Об этом во время брифинга заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

По его словам, во вторник состоялось внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, во время которого речь шла о стабилизации ситуации, в том числе и во Львовской области.

"Учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, соответствующие показатели вернулись к границам, которые позволяют нам выйти из "красной" зоны, по ходатайству администрации решили пока удерживать на территории Львовской области "красный" уровень эпидопасности до более стабильной ситуации", - пояснил Чемерис.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили почти 17 тысяч больных коронавирусом, лидирует Киев (видео)За минувшие сутки во Львовской области COVID-19 подтвердили у 1048 человек, госпитализировали 172 человека. Зафиксировано 47 летальных исходов. В стационарах находятся 2543 человека (коечная сеть заполнена на 49,23%).

Как сообщал УНИАН, в конце октября Львовская область перешла в "красную" зону эпидопасности. А 18 октября во Львове существенно усилили карантин для работников всех сфер обслуживания и развлечений – они должны быть вакцинированы или раз в три дня делать тест на коронавирус.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Макринская