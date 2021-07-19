По словам врачей, вероятно, ток таки поразил легкие девушки.

Во Львове 26-летнюю Ирину Петрик 9 июля поразило током на цистерне грузового поезда. Она получила ожоги 70% тела. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии - ее подсоединили к аппарату ИВЛ.

Как сообщает "Твоє місто", у пациентки развилась пневмония. Вероятно, это случилось из-за поражения током.

Заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии 8 городской больницы Василий Савчин рассказал, что из-за развитой пневмонии Ирину Петрик перевели на искусственную вентиляцию легких. В первые дни после инцидента она была в сознании, однако сейчас ее состояние тяжелое. На прошлой неделе пострадавшей провели несколько высеканий омертвевших тканей на теле.

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"Мы за нее боремся, но прогнозов никаких не даем. Утешительного нет ничего. Сейчас она заинтубирована, находится на искусственной вентиляции легких, потому что у нее развились проблемы с легкими", – отметил медик.

По словам Савчина, вероятно, ток таки поразил легкие женщины.

Как сообщают СМИ, Ирина Петрик родом из Волынской области. Сейчас ее родители все время находятся рядом с дочерью. Им приходится покупать дорогие лекарства, чтобы облегчить боль пострадавшей и ускорить ее лечение. Иногда медикаменты в день стоят более 10 тысяч гривен.

Богдан Шведт, который организовал помощь для женщины, рассказал, что сейчас она не нуждается в донорской крови.

"Что касается средств, то да, они нужны, ведь не известно, как долго она будет находиться еще в больнице и какое будет дальнейшее лечение. Много медикаментов родителям приходится покупать самим, хотя они говорят, что справляются", – добавил мужчина.

По словам Шведта, конкретной потребности в каких лекарствах нет.

"Например, на прошлой неделе довольно дорогие лекарства передавали для семьи аж из Червонограда, потому что у нас их не было. В первые дни лечения для Ирины нужен был "Альубумин", одна капсула которого стоит 2 тысячи гривень. А таких надо было 4 в день", – добавил мужчина.

Напомним, 9 июля на цистерне грузового поезда 26-летнюю девушку поразило током. Ирина Петрик получила 70% ожогов тела, однако она выжила и находилась в сознании. Больше всего у пострадавшей обожжены туловище, руки и ноги. Ее госпитализировали в восьмую больницу Львова.

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Автор: Виктория Гордиенко