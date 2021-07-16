Сейчас девочка подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне.

На Львовщине впервые в 2021 году диагностировали случай столбняка у 7-летнего ребенка. Пациентка не имела вакцинации против этого недуга.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко на своей странице в Facebook.

"Первые симптомы - боль и подергивание мышц, трудно открыть широко рот, "странная" (сардоническая) улыбка, судороги. Летальность составляет до 40%. Не стоит испытывать судьбу", - отметила она.

Врач подчеркнула, чтобы уберечься от опасного инфекционного заболевания, нужно вакцинироваться.

"Споры столбняка есть повсюду. Малейшая ранка может представлять опасность. Спасение одно - вакцинация", - подытожила Иванченко-Тимко.

Как уточняет ZAXID.NET, 7-летнюю жительницу Мостиского района, у которой врачи диагностировали столбняк, госпитализировали во Львовскую областную детскую больницу Охматдет. В медучреждении говорят, что это первый в этом году случай опасного инфекционного заболевания на Львовщине.

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В Охматдете рассказали, что ребенок попал в реанимационное отделение 14 июля. Сейчас он подсоединен к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне.

Пациентка была вакцинирована в год, но впоследствии ревакцинацию ей не проводили.

У госпитализированной девочки есть небольшая царапина на руке, предположительно она и стала очагом инфекции.

Медики советуют получить прививку от столбняка детям в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. А в возрасте 6 и 16 пройти ревакцинацию. Взрослым нужно обновлять прививку от столбняка каждые 10 лет.

Столбняк: что стоит знать

Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Если немедленно не начать лечение, пациент может и умереть. Столбняк может вызывать тяжелые осложнения - асфиксию и остановку сердца.

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Автор: Виктория Гордиенко