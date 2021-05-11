В "ковидных" больницах Львовской области на сегодня находится 121 пациент.

На Львовщине уменьшилось количество больных коронавирусом, а в больницы попадают люди в среднем и тяжелом состоянии.

Также в регионе зафиксировали новый симптом ковида - нарушения в работе кишечно-желудочного тракта. Об этом на брифинге во вторник сообщила врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Людмила Гринив, передает ТСН.

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"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания является неизменной, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы – нарушения в работе кишечно-желудочного тракта", - рассказала врач.

По ее словам, во Львовской областной инфекционной больнице по состоянию на сегодня находится 121 пациент с коронавирусом.

Ранее главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко описал течение COVID - 19 у инфицированных пациентов. По его словам, пока симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.

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Автор: Юрий Годован