Пункт вакцинации будет работать 26 ноября с 11:00 до 18:00.

Во Львове 26 ноября откроют пункт вакцинации от COVID-19 для бездомных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Львовский горсовет организует пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли получить прививку и защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт вакцинации разместят в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан на ул. Кирилловской, 3а. Планируется, что пункт будет функционировать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.

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Эту инициативу будут воплощать совместно с общественными организациями.

"Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в дневное время, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - рассказали в горсовете.

По словам и. о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгения Бойко, бездомных в течение недели будут активно информировать об этом пункте вакцинации. В частности, информацию о нем будут раздавать волонтеры общественных организаций в тех местах, где они традиционно кормят своих подопечных.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине разыскивали 56-летнего бездомного с коронавирусом. Его госпитализировали с пневмонией, позже у него подтвердили коронавирус. Но во время обхода мужчина сбежал.

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Автор: Светлана Макринская