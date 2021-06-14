В эти выходные в Центрах вакцинации населения области провакцинировали более 4 тысяч человек.

Во Львове в эти выходные работало 3 крупных центра вакцинации и 5 в районах Львовщины. Всего за эти выходные в городе провакцинировали почти 3 тыс. человек, а в области в целом более 4 тыс. жителей.

Чтобы увеличить количество прививок от COVID-19, во Львове рассматривают возможность открытия еще дополнительных центров вакцинации, пишет Тvoemisto.tv

Где именно их откроют, пока не отмечается, но, возможно, для центров вакцинации будут задействовать школы в разных районах города.

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Чтобы получить прививку от коронавируса, стоит обратиться к семейному врачу или записаться на вакцинацию через «Дію».

Напомним, как сообщал УНИАН, 29 мая львовяне и жители области, которые зарегистрировались через приложение «Дія», начали получать прививки от коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создали на базе стадиона "Арена Львов".

Во Львове главными локациями для вакцинации на этой неделе стали "Арена Львов", ТЦ "Форум Львов" и Кинопалац им. А. Довженко. По области прививки от коронавируса делали в Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде, Новояворовске.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки прививка от коронавирусной болезни COVID-19 получили 22 тыс. 219 человек. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 718 тыс. 499 прививок. Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) 238 тыс. 798 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко