Все студенты с подозрениями на коронавирус сейчас проходят обследование.

Группу студентов биологического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко перевели на дистанционное обучение из-за подтвержденного COVID-19 у одного из студентов. Подобным образом отправили на самоизоляцию группу во "Львовской политехнике".

Об этом сообщает ZAXID.NET. Так, в деканате ЛНУ им. Франко журналистам сообщили, что на самоизоляцию с 8 сентября отправили первую группу 4 курса. Дистанционно обучаться они будут в течение двух недель. Это первый подобный случай в университетах Львова.

В то же время в Национальном университете "Львовская политехника" одну группу также отправили на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус у одного из студентов. Как рассказала журналистам пресс-секретарь вуза Наталья Павлишина, подозрение на COVID-19 сейчас есть еще у трех студентов, однако они еще не контактировали с одногруппниками. Все студенты с подозрениями сейчас проходят обследование.

Отмечается, что переход на дистанционное обучение групп студентов, а также классов школьников или дошкольников, если один из них заболеет COVID, является требованием постановления главного санитарного врача Украины.

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7 сентября в МОН сообщили, что на сегодня от коронавируса вакцинированы менее 60% сотрудников учебных заведений Украины. В частности - 44 617 работников учреждений высшего образования (одной и двумя дозами), что составляет 52,2% от общего количества.

Ранее в МОН заявляли, что по требованию МЗ для очного обучения необходимо 80% привитых от COVID-19 сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности).

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения отметили, что в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения соискателей образования всех уровней в Украине может меняться.

Автор: Дмитрий Захаров