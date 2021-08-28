Речь идет о всех рецептурных препаратах.

В Министерстве здравоохранения планируют ввести электронные рецепты для всех медицинских препаратов весной 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сказал во время общения с журналистами.

Он напомнил, что с 1 октября пациенты с сахарным диабетом смогут бесплатно получить инсулин по программе "Доступные лекарства".

"Анонсируем запуск по электронным рецептам для всех других лекарственных форм на весну 2022 года", - сказал министр.

Читайте такжеВ Украине собираются запретить рекламу лекарств: Зеленский подписал указПо словам Ляшко, речь идет обо всех рецептурных препаратах.

Кроме того, Минздрав определил перечень основных критических лекарственных средств.

"Определили перечень основных критических лекарственных средств. Еще не утверждено, но прорабатываем", - указал Ляшко.

По его словам, это перечень из 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Он уточнил, что это делается для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации и закрытия границ, не возникло дефицита лекарственных препаратов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения уже в 2021 году планируют ввести электронный рецепт на ряд медицинских препаратов, а именно на наркотические средства, на инсулин, на иммуносупрессивные препараты.

Автор: Леся Лещенко