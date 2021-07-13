Обе пациентки – женщины молодого возраста.

На Закарпатье штамм коронавируса "Дельта" подозревают у двух женщин, которые недавно вернулись из России.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета Михаил Поляк.

По его словам, обе пациентки – женщины молодого возраста.

"Одна в течение двух недель находилась в реанимационном отделении, получала кислородную терапию, довольно тяжелым было течение болезни. Тот факт, что это молодые женщины и так тяжело переносят болезнь, нас и насторожил", - уточнил Поляк и добавил, что сейчас их уже выписали из больницы.

Он отметил, что анализы пациенток направили на исследование в Европейскую лабораторию, где и должны определить, был ли у этих женщин штамм "Дельта".

Также, по его словам, сейчас в регионе отсутствует информация о других пациентах с подозрением на инфицирование штаммом "Дельта".

Штамм коронавируса "Дельта" в Украине

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже зафиксировали два случая коронавируса штамма "Дельта" - у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые вернулись из России. Их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 – впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствиям, чем в западных странах.

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Автор: Наталия Петервари