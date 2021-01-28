Клиническую смерть во время уроков пережил подросток из Запорожья.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНепогода в Украине: эксперт рассказал, как пережить экстремальную смену погоды
Как отмечается, пока ехала скорая, 16-летнего ученика реанимировали школьный врач и учитель. Им трижды удавалось запустить ему сердце.
Сейчас за жизнь парня борются уже врачи в стационаре. Говорят, если бы не вовремя оказанная помощь, спасти его не смогли бы.
Известно, что у подростка не было хронических заболеваний. Что именно произошло с ним, пока неизвестно.
Парень до сих пор в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Комаровский объяснил, как работать в офисе и не заболеть (видео)
- Поражено 80% легких: в Днепре спасли роженицу с тяжелой пневмонией (видео)
- На Львовщине впервые обнаружили хантавирус
- В Ровно женщина умерла после домашних родов, которые принимала "духовная акушерка"
- В Одесской области 11 воспитанников детсада заразились сальмонеллезом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram