Парня удалось спасти, но он до сих пор на аппарате ИВЛ.

Клиническую смерть во время уроков пережил подросток из Запорожья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, пока ехала скорая, 16-летнего ученика реанимировали школьный врач и учитель. Им трижды удавалось запустить ему сердце.

Сейчас за жизнь парня борются уже врачи в стационаре. Говорят, если бы не вовремя оказанная помощь, спасти его не смогли бы.

Известно, что у подростка не было хронических заболеваний. Что именно произошло с ним, пока неизвестно.

Парень до сих пор в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

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Автор: УНИАН