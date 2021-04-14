Начинать день с чашки бодрящего напитка для многих - привычная традиция. Но здорова ли?

Нормальный день для большинства из нас традиционно начинается не с первых лучей солнца, а с чашки ароматного кофе или крепкого чая. Эти напитки бодрят и помогают быстрее проснуться и начать «активничать». Однако так ли полезен ритуал с чаем или кофе?

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По словам диетолога Светланы Титовой, такие привычки нельзя назвать здоровыми, пишет Zdorovia. Гораздо полезнее для здоровья начинать каждый новый день со стакана теплой воды.

Как утверждает специалист, для состояния здоровья важны даже такие мелочи, как кипяченая или из-под крана питьевая вода, холодная или горячая.

Светлана Титова настаивает, что правильным будет начинать день со стакана именно некипяченой, но слегка подогретой воды. Холодная, а тем более ледяная не принесут никакой пользы.

"Вода комнатной температуры мгновенно ускоряет обмен веществ и разносит полезные вещества вместе с кислородом по всему организму", - объясняет диетолог.

Не менее важно следить и за тем, сколько воды (жидкости) вы выпиваете за день. Чем больше жидкости мы пьем, тем активнее обновляются клетки, происходит регенерация тканей.

"Если же человек не будет употреблять даже минимальную суточную норму, то вскоре он может увидеть, что его внешность изменилась не в лучшую сторону: кожа потускнела и обвисла, образовался лишний вес, да и волосы перестали быть предметом его гордости", - уточняет Титова.

Однако не стоит думать, что только лишь с помощью привычки пить по утрам теплую воду можно стать хорошим и здоровым. Без подключения дополнительных инструментов (правильное питание и физические нагрузки) вернуть организму здоровье и стройность не получится.

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Автор: Виктория Гордиенко